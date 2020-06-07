2020-06-07T09:51:40+03:00
Общество

Прогноз изменился: жара за +30 придет в Воронеж позже

Синоптики предполагают, что это случится в середине рабочей недели
Юрий КОЗЛОВ
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Загорая, не забывайте о социальной дистанции.Загорая, не забывайте о социальной дистанции.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Воронежском гидрометцентре немного подкорректировали прогноз погоды на ближайшую рабочую неделю. Первые два ее дня будут не такими жаркими, как предполагали ранее. Столбик термометра преодолеет отметку в +30 градусов только 10 июня. При этом в начале рабочей недели не исключены дожди. Однако в целом очевидно, что антициклон пока нашу область покидать не собирается.

В ночь на понедельник, 8 июня, синоптики прогнозируют +16 градусов при северо-восточном ветре. Будет пасмурно. Днем ветер сменится на восточный, температура поднимется до +29 градусов. Облака будут набегать на солнце, возможен небольшой дождь.

Ночью во вторник, 9 июня, ожидают такую же погоду, что и сутки назад. Любопытно, что и днем так же, как и 8 июня, предполагают +29 градусов, переменную облачность и небольшой дождь.

В ночь на среду, 10 июня, будет опять пасмурно, но уже при +17 градусах, подует юго-восточный ветер. Днем столбик термометра поднимется до +31 градуса, на солнце будут набегать облака, но дождь уже не ожидают.

Ночью в четверг, 11 июня, вернется восточный ветер. При сохранении пасмурной погоды будет тепло, как еще совсем недавно в светлое время суток - +18 градусов. Днем же температура снова подскочет до +31 градуса. Жару опять будут смягчать набегающие на солнце облака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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