2020-06-06T17:44:53+03:00
Общество

Воронежцев зовут присоединиться к всероссийской донорской акции

При проведении будут соблюдены необходимые меры противоэпидемической безопасности
Олег ИВАНОВ
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Позже вся заготавливаемая кровь пройдет обследование на инфекцииПозже вся заготавливаемая кровь пройдет обследование на инфекцииФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 8 по 14 июня воронежцы могут присоединиться к всероссийской донорской акции #МыВместе и сдать кровь в областной станции переливания. В акции также будут участвовать 10 волонтеров регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики». Они помогут участникам акции сориентироваться на станции и расскажут о пользе донорства.

- При проведении акции будут соблюдены необходимые меры противоэпидемической безопасности. Волонтеров и доноров обеспечат защитными масками. Перед сдачей крови каждый донор пройдет процедуру эпиддопуска: измерение температуры, обработка рук специальным дезинфицирующим средством, - сообщили в облздраве.

Позже вся заготавливаемая кровь пройдет обследование на инфекции. На станции применяются современные технологии заготовки компонентов крови и используется только одноразовый инструмент.

Донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, с «донорским светофором», а также с адресами станций переливаний крови можно ознакомиться по телефону 8-473-237-29-44 и на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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