Коэффициент распространения коронавируса в Воронежской области продолжает держаться выше нормы

6 Июнь 2020 2020-06-06T16:28:50+03:00

Вместе с тем в нашем регионе усиленно проводят тестирование на новую инфекцию

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Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений по коронавирусу в Воронежской области, 6 июня изменились незначительно. По-прежнему нет проблем только с тестированием на 100 тысяч жителей: 171,5 при норме 90.

А вот коэффициент распространения инфекции немного подрос - до 1,23 (норма 0,8). Свободный коечный фонд для лечения Covid-19 также пока далек от идеала: 28,3% (норма 50%).

В Воронежской области к 18 июня планируют развернуть 800 дополнительных коек для борьбы с новым коронавирусом. Таким образом, к концу июня с введением в строй новой инфекционной больницы на улице Ростовской в Воронеже общее число коек в регионе превысит 3 200.

Пока же 6 июня выписали еще 64 человека, переболевших COVID-19. Таким образом всего в нашем регионе теперь 1688 жителей, победивших новую коронавирусную инфекцию.

Ранее в тот же день официально подтвердили заражение COVID-19 еще у 106 человек. Общее число заболевших достигло 2698.

ИСТОЧНИК KP.RU