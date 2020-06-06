В Воронеже инспекторы устроили рейд на «гонщиков» с ревущими автомобилями

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:54:29+03:00

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«Как сделать звук выхлопа «спортивным»?» - такой запрос вы легко найдете в интернете. Обычно им интересуются автолюбители, которые по тем или иным причинам купили обычный автомобиль, а хотели бы иметь спорткар. Используют и другие способы показать мощь машины звуком.

5 июня в Воронеже полицейские как раз искали таких «гонщиков». Для тех, кто не знал: превышение нормы уровня шума - это тоже нарушение. Накануне сотрудники полиции проверили более 20 «шумных» авто.

Например, на улице Острогожская остановили автомобиль «Субару Импреза» с «ревущим» двигателем. При проверке за рулем оказался 32-летний воронежец. Когда ему рассказали о нарушении статьи 8.23 КоАП, мужчина лишь оправдался, что хотел показать во всей красе свой автомобиль, а про то, что шум мешает окружающим, он, мол, не подумал.

ИСТОЧНИК KP.RU