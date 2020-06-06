2020-06-06T13:42:59+03:00
Общество

Прокуратура проверит стимулирующие выплаты в Воронежской инфекционной больнице

Уже прошла встреча с руководством и медперсоналом больницы
Олег ИВАНОВ
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Теперь по каждому обращению будет проведена проверкаТеперь по каждому обращению будет проведена проверкаФото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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После появившихся слухов о невыплате стимулирующих премий 5 июня заместитель прокурора Ленинского района Александр Скрынников встретился с сотрудниками Воронежской областной клинической инфекционной больницы. Руководство и медперсонал больницы также рассказали о ситуации со средствами защиты.

Теперь по каждому обращению будет проведена проверка и в случае выявления нарушений закона приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Терновском районе прокуратура заинтересовалась ситуацией с выплатами надбавок медикам, работающим с коронавирусными больными. Там вначале 11 медработников получили надбавки в уменьшенном размере. Однако в середине месяца деньги им все-таки выплатили. Затем в похожую ситуацию попали еще четыре врача в районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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