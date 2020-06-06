Под окнами воронежской многоэтажки обнаружили тело 17-летнего парня
Вечером 5 июня в Воронеже у одной из многоэтажек на Спортивной набережной местные жители увидели тело 17-летнего парня. По неофициальной версии, юноша мог выпасть из окна дома, в котом проживал.
В пресс-службу регионального СУ СКР «КП-Воронеж» сообщили, что по факту смерти молодого человека проводится соответствующая проверка, которая позволит определит причины гибели.
В конце мая тело 20-летнего юноши обнаружили между машин во дворе дома на Беговой.
Ранее в котловане, наполненном водой, в Хохольском районе 27 мая около 11.00 обнаружили тело 61-летнего рыбака. Труп мужчины обнаружил его родственник. Мужчину искали с 21 мая. В тот день он уехал на рыбалку.
ИСТОЧНИК KP.RU