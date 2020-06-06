2020-06-06T12:49:11+03:00
Звезды

Воронежцев приглашают на online-премьеру спектакля «Свободные бабочки» от «Театра равных»

Постановку можно будет увидеть на YouTube
Олег ИВАНОВ
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Фото: предоставлено "Театром равных"Фото: предоставлено "Театром равных"
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«Театр равных» приглашает воронежцев на online-премьеру спектакля «Свободные бабочки», часть показов которого вживую пришлось отложить на неопределенное время в связи с пандемией коронавируса.

6 июня в честь Дня Рождения театра историю о любви, переживаниях и сложном выборе, перед которым рано или поздно становится каждый молодой человек, можно будет увидеть на YouTube. Она будет доступна всем желающим.

Что важнее, полюбить ближнего и остаться с ним вопреки невзгодам и сложностям, или полюбить несбыточную мечту и всю жизнь стремиться к её достижению. Герои спектакля «Свободные бабочки», молодые люди, принимают решение исходя из собственных ощущений: но кто из них станет свободным, а главное, станет ли он от это счастливым, покажет время.

Спектакль ставится как диалог между зрителем и героями, что позволит каждому зрителю стать частью большой трогательной истории.

- Мы попытались поговорить о вечных ценностях на языке, понятном каждому современному молодому человеку. Это удивительная композиция игры актёров, обстановки и событий, свидетелями которых мы стали, позволит наглядно показать, как важно не отступать от своей мечты, но и не забывать о таком важном и светлом чувстве как любовь, - комментирует режиссер-постановщик Николай Кодинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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