К середине июня в Воронежской области развернут 800 дополнительных коек для борьбы с коронавирусом

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:52:17+03:00

В ближайшем будущем общее число коек для пациентов с COVID-19 в регионе превысит 3 200

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В Воронежской области к 18 июня развернут 800 дополнительных коек для борьбы с новым коронавирусом. Пока их число достигло 2 230. Таким образом, к концу июня с введением в строй новой инфекционной больницы на улице Ростовской в Воронеже общее число коек в регионе превысит 3 200. Об это сообщили в региональном оперштабе по коронавирусу.

В то же время общая мощность воронежских лабораторий по анализам на коронавирус достигла почти 3 600 исследований в сутки.

Напомним, быстровозводимая «инфекционка» на улице Ростовской рядом с больницей №8 полностью должна быть готова к 30 июня. Площадь нового медцентра составит 11 000 кв.метров, он будет включать 200 коек .В медучреждении будут работать 180 врачей, медсестер и других работников.

Пока же 6 июня выписали еще 64 человека, переболевших COVID-19. Таким образом всего в нашем регионе теперь 1688 жителей, победивших новую коронавирусную инфекцию.

Ранее в тот же день официально подтвердили заражение COVID-19 еще у 106 человек. Общее число заболевших достигло 2698.

ИСТОЧНИК KP.RU