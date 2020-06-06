В Воронежской области во время обгона «Камаз» протаранил «ЗИЛ»

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:19:14+03:00

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В Нижнедевицком районе 6 июня около 7.50 столкнулись два грузовика. На 161 км автодороги Р-298 «Курск-Воронеж-Саратов» 52-летний водитель автомобиля «Камаз» неудачно пошел на обгон.

Житель Ульяновской области не выбрал безопасную дистанцию для маневра в врезался в бок автомобилю «ЗИЛ-131», за рулем которого был 35-летнего жителя Воронежской области. После столкновения «ЗИЛ» перевернулся. Только чудом в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU