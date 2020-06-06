На перекрестке в центре Воронежа столкнулись «Тойота Камри» и «Ауди 80»

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:39:43+03:00

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5 июня примерно в 18.00 на перекрестке улиц Карле Маркса и Дзержинского столкнулись два автомобиля «Тойота Камри» и «Ауди 80». В результате ДТП девушка-водитель немецкой иномарки получила повреждения и был доставлена в медучреждение.

Полицейским предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Пока известно, что 46-летний водитель «Тойота Камри», местный житель, ехал со стороны улицы Володарского и не уступил дорогу и «Ауди 80» под управлением 22-летней местной жительницы, она ехала по главной дороге со стороны Проспекта Революции.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 116 ДТП, из них в областном центре – 84, на федеральных трассах - 6, в районах области – 26. В 4 ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU