На перекрестке в центре Воронежа столкнулись «Тойота Камри» и «Ауди 80»
5 июня примерно в 18.00 на перекрестке улиц Карле Маркса и Дзержинского столкнулись два автомобиля «Тойота Камри» и «Ауди 80». В результате ДТП девушка-водитель немецкой иномарки получила повреждения и был доставлена в медучреждение.
Полицейским предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Пока известно, что 46-летний водитель «Тойота Камри», местный житель, ехал со стороны улицы Володарского и не уступил дорогу и «Ауди 80» под управлением 22-летней местной жительницы, она ехала по главной дороге со стороны Проспекта Революции.
Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 116 ДТП, из них в областном центре – 84, на федеральных трассах - 6, в районах области – 26. В 4 ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU