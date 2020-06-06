Участковый из Воронежа занялся бизнесом и попался на взятке

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:44:16+03:00

В магазине, которым, по версии следствия, руководил полицейский, продавец работал без необходимых для этого документов

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27-летнего бывшего участкового отдела полиции № 1 ждут в Железнодорожном районном суде. Силовик попробовал себя в предпринимательстве (ст. 289 УК РФ) и попался на взятке (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

По версии следствия, с ноября 2018 года по апрель 2019-го полицейский руководил сразу двумя компаниями, занимавшимися продажей продуктов. Он подыскивал контрагентов для заключения сделок, давал указания о приобретении расходных материалов и оборудования. А чтобы работа шла гладко, «оказывал покровительство».

- Полицейский предпринял попытку дать взятку должностному лицу за не составление административного материала на продавца, работавшего без необходимых для этого документов. Однако он не смог довести задуманное преступление до конца, поскольку о его действиях было сообщено в правоохранительные органы, - отметили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU