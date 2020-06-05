В Воронеже задержали похитителя автомобильных видеорегистраторов

5 Июнь 2020 2020-06-05T20:05:58+03:00

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Несколько воронежских автовладельцев в Коминтерновском и Ленинском районах лишились в мае и июне этого года оставленных в салоне видеорегистраторов. Ночью кто-то разбивал тяжелым предметом окна машин и похищал дорогостоящую технику. Почерк преступлений был одинаковым. Это, а также записи с камер наружного видеонаблюдения, позволили оперативникам вычислить предполагаемого вора. По подозрению в совершении серии краж они задержали 35-летнего жителя областного центра.

В полиции задержанный дал признательные показания. Часть похищенных видеорегистраторов нашли у него дома во время обыска. Пока ущерб от похищения четырех видеорегистраторов оценен в 45 тысяч рублей. Но, не исключено, что он вырастет. Сейчас полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «кража». Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU