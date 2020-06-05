Мэрия приглашает общественников к реконструкции главной улицы Воронежа

5 Июнь 2020 2020-06-05T19:31:34+03:00

Мэрия готова тратить на проспект время и деньги Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

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Воронежский мэр Вадим Кстенин направил письмо в адрес общественного движения «Город и транспорт» с предложением принять участие в обсуждении технических решений с проектировщиками при реконструкции пешеходной части проспекта Революции.

- Получится очень интересный опыт совместной работы, в которой сойдутся мнения общественников и доводы профессиональной проектной организации, - заметил Вадим Кстенин. - Проспект Революции – знаковый для нас объект, мы готовы потратить больше времени, чтобы найти качественные решения – не на один год. Главное, чтобы решения были обоснованные и не выходили за рамки финансирования проекта.

По словам мэра, это предложение распространяется и на представителей других общественных движений города, которые пожелают принять участие в улучшении качества городской среды. Например, «ВелоВоронеж», «Городские проекты», «Удобный Воронеж», «Доступная среда».

Предполагается, что таких общественных советников у мэрии будет 8. А сбором кандидатур мэр поручил наняться управлению информации. Детали проекта станут известны после определения подрядной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU