В Воронеже на 12 дней закроют проезд между кварталами
Пресс-служба мэрии предупреждает жителей Коминтерновского района Воронежа о предстоящем перекрытии межквартального проезда дома №223в по улице Беговой до дома №234/14 по улице 45-й Стрелковой дивизии. Движение здесь закроют с 10.00 8 июня до 18.00 19 июня. В течение 12 дней на данном участке пройдет прокладка участка водопровода к новостройке.
Будьте внимательны и заранее подумайте о вариантах объезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU