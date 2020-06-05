На 12 улицах Воронежа с 6 по 8 июня пройдут дорожные работы

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:47:32+03:00

В городе продолжается ремонт в рамках федерального проекта

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По плану ремонта дорог в рамках федерального проекта в эти выходные работы пройдут на 12 улицах Воронежа:

- улица 40 лет Октября: днём 6 июня поднятие горловин колодцев; днём 7 и 8 июня - подготовительные работы под устройство покрытия;

- улица Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров): днём с 6 по 8 июня ремонт тротуаров;

- улица Беговая: ночью 6 июня - фрезерование покрытия; 7 и 8 июня - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- улица Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина): днём 6-8 июня - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова): днём 6 июня - поднятие горловин колодцев; днём 7 и 8 июня - подготовительные работы под устройство покрытия;

- улица Ленинградская: ночью 6-8 июня - подготовительные работы под установку бортового камня;

- улица Майская (от дома №11 до дома №42): днём 6-8 июня - устройство остановочных автопавильонов;

- переулок Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина): днём 6 июня - поднятие горловин колодцев, установка бортового камня; днём 7 и 8 июня - подготовительные работы под устройство покрытия;

- улица Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина): днём 6-8 июня - устройство съездов, укрепление обочин;

- проспект Революции: ночью 7 и 8 июня - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- улица Ростовская: днём 6-8 июня - фрезерование покрытия;

- улица Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко): днём 6-8 июня - устройство съездов, укрепление обочин.

Водителей просят избегать парковки на этих улицах в указанное время.

Напомним, до конца лета ремонт пройдет на 27 улицах города. А за последние три года в Воронеже полностью обновили дорожное покрытие более чем на 190 объектах улично-дорожной сети общей протяжённостью свыше 330 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU