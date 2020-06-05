Новый асфальт во дворе ЖК – причина отсутствия кипятка у сотен воронежцев
Сначала асфальт кладут, потом водопровод ремонтируют. Это популярная и горькая у воронежцев шутка. Но на сей расхожий раз сюжет грозит перерасти в настоящий коммунальный скандал.
Читатели с улицы Артамонова, из дома №2, третью неделю сидят без горячей воды. В двухподъездной многоэтажке 90 квартир.
- Сначала думали, что это ненадолго плановое отключение, хотя никаких предупреждений не было, - рассказала нам Юлия. У нее в злополучном доме живет мама. – Но, когда пошла третья неделя, начали выяснять причину отсутствия кипятка.
Отправили запрос в теплоснабжающую организацию. Мастера проверили сети и выяснили, что поломка возникла на дворовой территории соседнего нового жилого комплекса.
- И, чтобы добраться до места порыва, надо ломать новый недавно уложенный асфальт, - продолжает Юлия. – Вот тут-то администрация ЖК встала в позу и наотрез отказалась пускать на свою территорию аварийную бригаду.
Официальное обращение старшей по дому Артамонова, 2 результатов также не принесло: ответа на письмо люди просто не дождались.
Как будет решаться конфликт интересов и какие предлагаются пути выхода из ситуации, мы расскажем позже. «Комсомолка» направила в теплоснабжающую организацию запрос и ждет комментарии тепловиков.
ИСТОЧНИК KP.RU