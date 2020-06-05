Новый асфальт во дворе ЖК – причина отсутствия кипятка у сотен воронежцев

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:10:00+03:00

Кипятка, по словам жителей, у них нет уже три недели Фото: из архива «КП»

Администрация комплекса категорически против ремонта на своей территории

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Сначала асфальт кладут, потом водопровод ремонтируют. Это популярная и горькая у воронежцев шутка. Но на сей расхожий раз сюжет грозит перерасти в настоящий коммунальный скандал.

Читатели с улицы Артамонова, из дома №2, третью неделю сидят без горячей воды. В двухподъездной многоэтажке 90 квартир.

- Сначала думали, что это ненадолго плановое отключение, хотя никаких предупреждений не было, - рассказала нам Юлия. У нее в злополучном доме живет мама. – Но, когда пошла третья неделя, начали выяснять причину отсутствия кипятка.

Отправили запрос в теплоснабжающую организацию. Мастера проверили сети и выяснили, что поломка возникла на дворовой территории соседнего нового жилого комплекса.

- И, чтобы добраться до места порыва, надо ломать новый недавно уложенный асфальт, - продолжает Юлия. – Вот тут-то администрация ЖК встала в позу и наотрез отказалась пускать на свою территорию аварийную бригаду.

Официальное обращение старшей по дому Артамонова, 2 результатов также не принесло: ответа на письмо люди просто не дождались.

Как будет решаться конфликт интересов и какие предлагаются пути выхода из ситуации, мы расскажем позже. «Комсомолка» направила в теплоснабжающую организацию запрос и ждет комментарии тепловиков.

ИСТОЧНИК KP.RU