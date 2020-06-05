В Воронеже юная родственница опустошила банковскую карту пенсионерки

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:26:19+03:00

Она сняла с нее семь тысяч рублей

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В дежурную часть отдела полиции № 2 обратилась 68-летняя жительница Коминтерновского района. Женщина рассказала, что с ее банковской карты исчезли более семи тысяч рублей. Полицейские, поговорив с пенсионеркой, выяснили, что к краже может быть причастна ее родственница. Пожилая женщина неосторожно отдала ей на хранение свою банковскую карту.

Участковые задержали 28-летнюю родственницу (между прочим, уже судимую за кражу) на квартире ее гражданского мужа. В отделе полиции женщину признала свою вину и пояснила, что потратила деньги пенсионерки.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы). 28-летнюю женщину отпустили до суда под подписку о невыезде, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU