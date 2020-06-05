2020-06-05T16:03:17+03:00
Общество

Жилинспекция внесла в реестр лицензий поправки в отношении 18 воронежских УК

В шести случаях ведомство отказало заявителям
Елена ФЕДЯШЕВА
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В июне в реестр лицензий УК Воронежской области внесены изменения об управлении по 18 МКД. В шести домах ТСЖ передали полномочия по управлению домом УК. Сонники пяти домов выбрали УК на общих собраниях, жильцы еще шести многоэтажек меняли обслуживающую организацию. А одно ТСЖ решило сменить способ управления с ТСЖ на управляющую организацию.

- По результатам рассмотрения заявлений отказано во внесении изменений в реестр лицензий в отношении шести МКД (в том числе по одному в связи с отсутствием кворума на общем собрании), приняты решения о приостановлении рассмотрения заявлений лицензиатов отношении четырех домов, - рассказала в ГЖИ Воронежской области.

Полный список лицензий можно найти на сайте https://dom.gosuslugi.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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