В Воронежской области коек для больных коронавирусом осталось почти вполовину меньше нормы
Областные власти сообщили новые данные по показателям, которые учитываются при решении о возможности второго этапа снятия ограничений.
Продолжает уменьшаться число свободных коек для больных коронавирусом. 4 июня их было 29,4%, стало 27,4%. При том, что норма – 50 процентов. Ухудшилось положение дел и с коэффициентом распространения инфекции – сутки назад он равнялся 1,14, теперь 1,17. Норма 0,8 все так же далеко.
Даже показатель по тестированию на этот раз сдал свои позиции. Правда, ненамного – было 174,3 на 100 тысяч населения, стало 172,3.
О втором этапе снятия ограничений, видимо, на неопределенный срок придется забыть. Как бы не вернуться к первому…
ИСТОЧНИК KP.RU