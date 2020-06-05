2020-06-05T14:55:55+03:00
Общество

В Воронежской области коек для больных коронавирусом осталось почти вполовину меньше нормы

Немного ухудшился и коэффициент распространения инфекции
Юрий КОЗЛОВ
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Кроватей с необходимым для лечения коронавируса оборудованием становится все меньше.Кроватей с необходимым для лечения коронавируса оборудованием становится все меньше.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Областные власти сообщили новые данные по показателям, которые учитываются при решении о возможности второго этапа снятия ограничений.

Продолжает уменьшаться число свободных коек для больных коронавирусом. 4 июня их было 29,4%, стало 27,4%. При том, что норма – 50 процентов. Ухудшилось положение дел и с коэффициентом распространения инфекции – сутки назад он равнялся 1,14, теперь 1,17. Норма 0,8 все так же далеко.

Даже показатель по тестированию на этот раз сдал свои позиции. Правда, ненамного – было 174,3 на 100 тысяч населения, стало 172,3.

О втором этапе снятия ограничений, видимо, на неопределенный срок придется забыть. Как бы не вернуться к первому…

ИСТОЧНИК KP.RU

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