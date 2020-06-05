Из-за эпидемии коронавируса в этом году воронежцам не повысят плату «по первой строке»

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:13:46+03:00

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По закону, в срок до 1 июля собственники жилья должны провести общее собрание по итогам предыдущего года. В том числе на нем УК может выступить с инициативой пересмотра размера платы за содержание жилья, по так называемой «первой строке».

Однако в этом году из-за эпидемии коронавируса большинство домов не успели провести собраний. А сделать сейчас это невозможно из-за запрета на проведение массовых мероприятий.

- Даже если данные ограничения будут отменены после 14 июня, оставшийся период срока явно недостаточен для организации и поведения общего собрания, - отметили в государственной жилинспекции Воронежской области.

В связи с этим ведомство рекомендовало обслуживающим организациям провести итоговой собрание до 1 января 2021 года.

- В договорах управления многоквартирными домами зачастую предусмотрено, что в случае не рассмотрения годовым общим собранием собственников помещений вопроса об установлении размера платы за содержание жилого помещения или не принятия решения по данному вопросу управляющая организация вправе самостоятельно с 1 июля текущего года произвести индексацию (увеличение) размера данной платы пропорционально индексу потребительских цен за предшествующий календарный год.

Однако такое решение будет противоречить проводимым федеральными и региональными органами власти мероприятиям по смягчению отрицательных для населения последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В связи с этим инспекция рекомендовала УК отложить пересмотр платы по первой строке до следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU