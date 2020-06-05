2020-06-05T14:06:32+03:00
Происшествия

В Воронеже девушка, хотевшая купить вещи для детей по интернету, была обманута на 28 тысяч

Аферисты всего за сутки «нагрели» доверчивых жителей нашей области на 150 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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В отдел полиции № 3 Левобережного района пришла 27-летняя девушка и рассказала, что стала жертвой мошенника. Она хотела купить в одном из интернет-магазинов детские вещи. После переписки с мужчиной, заявившим, что он является представителем этой виртуальной торговой площадки, девушка перечислила около 28 тысяч рублей на указанные ей реквизиты. Потом она захотела уточнить детали доставки, но на сообщения аферист уже не отвечал.

- Всего 4 июня наши сотрудники зарегистрировали десять фактов мошенничеств, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Доверчивых жителей области обманули на общую сумму более 150 тысяч рублей. В очередной раз призываем: не сообщайте незнакомцам никаких личных данных, тем более банковских реквизитов, и не перечисляйте им деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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