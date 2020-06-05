Департамент природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области официально получил нового начальника

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:30:56+03:00

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Руководителем департамента природных ресурсов и экологии с 8 июня будет Наталья Ветер. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев. Кадровое решение приурочили к профессиональному празднику – Дню эколога. Так что у Натальи Викторовны 5 июня есть, как минимум, два повода поднять бокалы с каким-нибудь подходящим напитком.

Напомним, о назначении Натальи Ветер фактически стало известно еще 3 июня. Ее уход, как и то, что она получит пост в областном правительстве, тогда подтвердили в мэрии. Тогда же сообщили, что исполнять обязанности руководителя городского управления экологии (до последнего времени именно этот пост занимала Наталья Ветер) будет начальник отдела сохранения и развития зеленого фонда, оценки воздействия на окружающую среду и экологической пропаганды Елена Уварова.

Департамент природных ресурсов и экологии оставался без руководителя с октября 2019 года, когда с этого поста ушел Алексей Карякин.

ИСТОЧНИК KP.RU