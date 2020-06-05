Погода, наконец, позволила воронежским коммунальщикам приступить к ремонту тротуаров

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:29:04+03:00

В Ленинском районе предстоит привести в порядок 14 дорожек для пешеходов

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Затянувшиеся дожди долгое время не позволяли сотрудникам комбинатов благоустройства начать плановый ремонт тротуаров. И вот погода, вроде, наладилась и коммунальные службы принялись укладывать плитку.

В планах Ленинского района на этот сезон – восстановление покрытия на 14 тротуарах. В том числе и у детской поликлиники на пересечении улиц Кольцовской и 9 Января, где отсутствие плитки вызывает многочисленные жалобы родителей.

- Сейчас бригады рабочих уже активно работают на улицах: Кирова, Кольцовской, Плехановской, Свободы. Завершается ремонт тротуара на ул. Моисеева, 121-й стрелковой дивизии, - отметили в управе.

Кроме того на Плехановской, Кольцовской и пл. Ленина отремонтируют пандусы. Всего на реализацию планов на территории Ленинского района выделено 38,6 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU