В Воронежской области пьяный муж забил жену до смерти

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:00:20+03:00

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Калачеевского района. Его обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» (до 15 лет лишения свободы).

По данным следствия, вечером 31 марта в Калаче в частном доме на улице Привокзальной поссорились муж и жена. 33-летний мужчина, будучи сильно пьян, зверски избил 29-летнюю супругу. На женщину градом сыпались удары. Озверевший муж бил ее по голове, по шее, в грудь, по рукам и ногам. Жена, на которой живого места не осталось, умерла. Экспертиза показала, что непосредственной причиной смерти стал удар по голове.

- На предварительном следствии мужчина признал свою вину. Ее также доказывают показания свидетеле и заключения судебных экспертиз, - сообщил руководитель Калачеевского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Сергей Гольцман.

ИСТОЧНИК KP.RU