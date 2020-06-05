В Воронежской области сотрудники соцзащиты устраивают на работу родственников и выдают им премии

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:56:39+03:00

Эти и другие нарушения выявили прокуроские проверки

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Прокуратура Воронежской области выявила ряд нарушений антикоррупционного законодательства на госпредприятиях. Так, например, их сотрудники принимали на работу родственников, назначали им надбавки к окладу и премии, выдавали путевки в санаторий своим детям и даже фиктивно устраивали на работу родственников.

Чиновники соцзащиты Панинского и Таловского районов области, а также Коминтерновского района Воронежа практиковали предоставление субсидий на коммуналку своим родным, в Петропавловском районе сотрудники соцзащиты катались на служебном транспорте по личным делам в выходные и праздники.

Прокуратура также выявила факты выдачи должностными лицами более 50 недостоверных справок о доходах, об имуществе и имущественных обязательствах. В декларациях не указаны объекты недвижимости, автомобили и банковские счета.

По итогам этих проверок следователям передали шесть материалов для изучения. По пяти из них возбудили уголовные дела по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «мошенничество».

- 3 директора госучреждений привлечены к административной ответственности по статье незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего, - рассказали в прокуратуре области.

ИСТОЧНИК KP.RU