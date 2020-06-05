В Воронеже сотрудницу почты арестовали за присвоение денежного перевода на 440 тысяч рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:15:56+03:00

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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД раскрыли присвоение перевода в 440 тысяч рублей одной из работниц почты.

По данным следствия, 44-летняя женщина с 2016 по 2019 год похитила в общей сложности около 440 тысяч рублей, поступавших жительнице Воронежа в качестве компенсации причиненного ей морального вреда. Сотрудница почты сфабриковала ведомости о получении денег адресатом, при этом расписывалась на документах сама.

- Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Южного микрорайона СУ УМВД России по Воронежу возбудил уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». По решению Левобережного районного суда женщину отправили под домашний арест. Ей грозит до шести лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU