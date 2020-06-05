В Воронеже встреча пенсионеров закончилась убийством

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:01:24+03:00

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Вечером 28 мая в гости к 68-летнему мужчине, живущему на улице Хабаровской Железнодорожного района, приехал из Советского района его 67-летний приятель. Знакомые выпили и, как это нередко бывает после употребления спиртного, поссорились. Да так, что гость жестоко избил хозяина не только руками, но и ногами по голове, шее, груди, а потом еще и ударил ножом. Мужчина умер. Его убийца ушел, а труп только через несколько дней обнаружили соседи.

Сотрудники Следственного комитета во взаимодействии с полицейскими арестовали мужчину, подозреваемого в преступлении, и возбудили в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU