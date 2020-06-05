Часть воронежцев 8 июня лишится телевидения

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:52:58+03:00

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В понедельник, 8 июня, в Воронежском областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ) будут проводить профилактические работы. В связи с этим с 2.00 до 14.00 воронежцы, которые принимают телесигнал через обычные дециметровые антенны, не смогут посмотреть Первый канал, все каналы холдинга «Россия-1», НТВ, СТС, «Матч ТВ». Одним словом, первые 20 общедоступных телеканалов.

Кроме того, тех, кто долго не спит, информируют, что в 2.00 8 июня на Первом канале, на «России-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятом канале, «России-К», «России-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» будут показывать тестовый видеоролик. Так что не стоит беспокоиться о том, что у вас что-то случилось с телевизором.

Расписание плановых профилактических работ, предполагающих отключение телевизионного и радиосигнала, жители Воронежской области могут посмотреть на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе «Кратковременные отключения трансляции». Уточнить перерывы в трансляции можно по телефону «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU