Под Воронежем «девятка» не пропустила «МАН»: водитель погиб
В четверг, 4 июня, около 20.00 в Семилукском районе на нулевом километре дороги в обход Воронежа «девятка» не пропустила «МАН», ехавший по главной дороге.
- 32-летний житель Семилукского района, руливший «Ладой», умер до приезда скорой. Шофер грузовика, 45-летний житель Курской области, серьезных травм не получил, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Всего 4 июня в Воронежской области инспекторы ГИБДД зарегистрировали 121 ДТП. 84 из них случились в Воронеже, 31 – в районах, 6 – на федеральных трассах. В семи авариях погиб один человек, еще восемь получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU