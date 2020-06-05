Под Воронежем «девятка» не пропустила «МАН»: водитель погиб

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:37:21+03:00

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В четверг, 4 июня, около 20.00 в Семилукском районе на нулевом километре дороги в обход Воронежа «девятка» не пропустила «МАН», ехавший по главной дороге.

- 32-летний житель Семилукского района, руливший «Ладой», умер до приезда скорой. Шофер грузовика, 45-летний житель Курской области, серьезных травм не получил, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Всего 4 июня в Воронежской области инспекторы ГИБДД зарегистрировали 121 ДТП. 84 из них случились в Воронеже, 31 – в районах, 6 – на федеральных трассах. В семи авариях погиб один человек, еще восемь получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU