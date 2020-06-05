В Воронеже поймали на взятке замначальника следственного отдела регионального управления транспортной полиции

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:12:23+03:00

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Задержан заместитель начальника Следственного управления Юго-Восточного ЛУ МВД на транспорте, на данный момент исполняющего обязанности руководителя управления. .

По сведениям "КП", крупного чина транспортной полиции задержали в одном из скверов сотрудники ФСБ после получения им взятки в 60 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, для этого нужно одобрение на самом верху из-за высокой должности чиновника.

По данным ряда СМИ, в управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО подтвердили факт задержания, в ведомстве сообщили о начале служебной проверки, итогом которой, видимо, станет увольнение сотрудника. Кроме того, привлекут к дисциплинарной ответственности его руководителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU