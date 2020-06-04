Воронежская прокуратура начала проверку после массового заражения коронавирусом в районной больнице

4 Июнь 2020 2020-06-04T21:16:47+03:00

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Прокуратура Воронежской области начала разбираться в причинах массового заражения пациентов и медработников психиатрического отделения Бутурлиновской районной больницы.

Напомним, там произошла вспышка коронавируса. 27 мая у одного из пациентов поднялась температура . Далее были взяты ПЦР-тесты, которые выявили Covid-19 у 13 пациентов и 14 сотрудников отделения. У всех заболевание протекает в бессимптомной или легкой форме. Угрозы их жизни нет.

В ходе проверки районной прокуратуре предстоит дать оценуа причинам распространения заболевания, соблюдению администрацией медицинского учреждения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации оказания медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU