2020-06-04T21:16:47+03:00
Общество

Воронежская прокуратура начала проверку после массового заражения коронавирусом в районной больнице

Вспышка заболевания произошла в психиатрическом отделении
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Воронежской области начала разбираться в причинах массового заражения пациентов и медработников психиатрического отделения Бутурлиновской районной больницы.

Напомним, там произошла вспышка коронавируса. 27 мая у одного из пациентов поднялась температура . Далее были взяты ПЦР-тесты, которые выявили Covid-19 у 13 пациентов и 14 сотрудников отделения. У всех заболевание протекает в бессимптомной или легкой форме. Угрозы их жизни нет.

В ходе проверки районной прокуратуре предстоит дать оценуа причинам распространения заболевания, соблюдению администрацией медицинского учреждения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации оказания медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежская прокуратура начала проверку после массового заражения коронавирусом в районной больнице
В Воронежской области под суд отправили подростка, забившего до смерти мужчину
Пляжи Воронежской области могут закрыть до третьего этапа снятия ограничений по коронавирусу
В Воронежской области растет заболеваемость коронавирусом среди пенсионеров
Под Воронежем водитель «Газели» влетел в ограждение и легковушку: пострадали две женщины
В Воронежской области для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2155 коек
В Воронеже мастер решил, что его работу недооценивают и украл деньги у старушки
Стало известно, когда воронежский «Факел» начнет подготовку к новому сезону
Скорректирована схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Воронежской областной Думы
Из Воронежа организовали вывозной рейс для граждан Армении
Под Воронежем частники закрыли проход к единственному пляжу озера
В центре Воронежа во время ремонта обнажилась булыжная мостовая XIX века
Как под гипнозом: девушка из Воронежа взяла кредит и перевела все деньги мошенникам
Фирму в Воронежской области оштрафовали на 240 тысяч рублей за нарушение закона о коррупции
В Воронеже завершилась консервация Ротонды
С 4 по 5 июня в Воронеже будут ремонтировать 12 улиц
В Воронеже для лечение пациентов с коронавирусом привлекли ординаторов и студентов ВГМУ
Коронавирус добрался до администрации Семилук
Сотрудник воронежской управы заболел коронавирусом
В Воронеже будут судить охранника, искалечившего посетителя ночного клуба
Жительница Воронежской области, воровавшая продукты, пыталась дать следователю 1000 рублей, чтобы не заводили дело