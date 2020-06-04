В Воронежской области под суд отправили подростка, забившего до смерти мужчину
18-летнего жителя Эртильского района обвиняют в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего к смерти (ч.4 ст.111 УК РФ).
Вечером 14 августа 2019 года, тогда парню было еще 17 лет, он выпивал с приятелем. Почему собутыльником юноши оказался 42-летний мужчина, следствие не уточняет. Однако представители разных поколений не нашли общий язык.
Подросток избил товарища, годящегося ему в отцы: он бил его по голове и груди. После избиения потерпевшему мужчине удалось добраться до больницы, но там через непродолжительное время он скончался. Причиной смерти стала внутричерепная травма.
- На предварительном следствии обвиняемый вину не признал. Однако, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз и иные материалы уголовного дела. Уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов.
ИСТОЧНИК KP.RU