2020-06-04T19:20:39+03:00
Происшествия

Под Воронежем водитель «Газели» влетел в ограждение и легковушку: пострадали две женщины

Полицейским предстоит выяснить, как получилось, что мужчина совершил столь неудачный маневр
Олег ИВАНОВ
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Место ДТПМесто ДТПФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Рамонском районе 67-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу, где влетел в дорожное ограждение. Затем его автомобиль отбросила на отечественную легковушку «ВАЗ-2114». ДТП случилось 4 июня примерно в 14.00.

Водитель «Газели» ехал в сторону поселка Рамонь. Полицейским предстоит выяснить, как получилось, что мужчина совершил столь неудачный маневр. В итоге автомобиль 67-летнего водителя оказался на боку.

За рулем «четырнадцатой» сидел 40-летний житель Рамонского района - он не пострадал. Однако в ДТП травмы получили две пассажирки «Газели», 61 и 36 лет, - они госпитализированы.

Водитель «Газели» ехал в сторону поселка Рамонь Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель «Газели» ехал в сторону поселка РамоньФото: ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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