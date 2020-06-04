В Воронежской области для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2155 коек

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:48:30+03:00

Это даже больше, чем требовалась по первоначальным расчетам

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К 4 июня для размещения пациентов с COVID-19 в Воронежской области перепрофилировано 2155 коек. Они находятся в 20 инфекционных и иных многопрофильных неинфекционных стационарах. Таким образом, в регионе подготовлено 128% от расчетной потребности основного коечного фонда (расчетная потребность – 1686 коек).

В том числе развернуто 1313 коек с кислородной подводкой. Это 109% от расчетной потребности. 292 места в отделениях реанимации и интенсивной терапии оснащены аппаратами ИВЛ. В мае регион получил 47 новых аппаратов, в течение июня также ожидается дополнительная поставка.

В мае на базе БУЗ ВО «ВГКБ №11» и БУЗ ВО «ВГКБ №16» для долечивания и реабилитации пациентов с COVID-19 развернуты 160 коек.

В то же время свободный коечный фонд для лечения больных COVID-19 с каждым днем уменьшается: на 4 июня он равен 29,4% (при норме 50% для второго этапа снятия ограничений).

ИСТОЧНИК KP.RU