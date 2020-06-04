2020-06-04T18:27:35+03:00
Происшествия

В Воронеже мастер решил, что его работу недооценивают и украл деньги у старушки

Пенсионерка не растерялась и обратилась в полицию
Олег ИВАНОВ
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76-летняя жительница Коминтерновского района решила установить в своей квартире противопожарную сигнализацию. Знакомая посоветовала ей мастера. Пенсионерка позвонила специалисту и, обговорив стоимость услуг, пригласила его к себе.

Вот только закончив работу, мужчина подумал, что хозяйка может заплатить ему и побольше. Пока пожилая женщина спорила с мастером, он сам выхватил из её кошелька купюры и ушел. Ущерб составил 4 тысячи рублей. Вот только пенсионерка не запаниковала, а быстренько обратилась в полицию.

Мастером оказался ранее судимый за кражи 27-летний воронежец. Его поймали в Коминтерновском районе. В отделе полиции он пообещал вернуть деньги. Но все равно возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». А это до 4 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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