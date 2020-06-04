Стало известно, когда воронежский «Факел» начнет подготовку к новому сезону

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:00:00+03:00

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Футболисты «Факела» потихоньку, несмотря на возрастающие в области темпы заражения коронавирусом, потихоньку начали готовиться к новому сезону. Старожилы команды и пять из шести новичков прошли тесты на коронавирус. У всех они оказались отрицательными, кроме защитника Николая Зайцева и полузащитника Романа Акбашева. Однако не спешите пугаться: результаты их тестов просто еще не готовы. Кроме того, 4 июня проверят на коронавирус нападающего Александра Подбельцева, который тоже должен подъехать.

На 8 июня запланирован старт тренировок на открытом воздухе – команда начнет готовиться к новому сезон с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Место занятий пока не определили. Как стало известно «КП-Воронеж», зависит оно от погоды. Если будет дождь, скорее всего тренировки пройдут на стадионе «Локомотив», если осадки наконец-то обойдут наш город стороной, вероятнее занятия на «Чайке».

ИСТОЧНИК KP.RU