Скорректирована схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Воронежской областной Думы

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:58:26+03:00

Изменения внесены в связи с появлением новых микрорайонов и улиц в городском округе город Воронеж, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

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– Депутаты регионального парламента рассмотрели блок документов, направленных на совершенствование регионального выборного законодательства. Внесение изменений вызвано необходимостью приведения областного законодательства о выборах в соответствие с Федеральным законом. В том числе, было учтены реалии сегодняшнего дня, связанные с ситуациями, подобными распространению коронавирусной инфекции: Избирательный Кодекс региона был дополнен статьей, регламентирующей проведение выборов при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Также были внесены поправки, обусловленные расширением границ территории городского округа город Воронеж, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU