2020-06-04T17:58:26+03:00
Общество

Скорректирована схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Воронежской областной Думы

Изменения внесены в связи с появлением новых микрорайонов и улиц в городском округе город Воронеж, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

– Депутаты регионального парламента рассмотрели блок документов, направленных на совершенствование регионального выборного законодательства. Внесение изменений вызвано необходимостью приведения областного законодательства о выборах в соответствие с Федеральным законом. В том числе, было учтены реалии сегодняшнего дня, связанные с ситуациями, подобными распространению коронавирусной инфекции: Избирательный Кодекс региона был дополнен статьей, регламентирующей проведение выборов при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Также были внесены поправки, обусловленные расширением границ территории городского округа город Воронеж, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем водитель «Газели» влетел в ограждение и легковушку: пострадали две женщины
В Воронежской области для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2155 коек
В Воронеже мастер решил, что его работу недооценивают и украл деньги у старушки
Стало известно, когда воронежский «Факел» начнет подготовку к новому сезону
Скорректирована схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Воронежской областной Думы
Из Воронежа организовали вывозной рейс для граждан Армении
Под Воронежем частники закрыли проход к единственному пляжу озера
В центре Воронежа во время ремонта обнажилась булыжная мостовая XIX века
Как под гипнозом: девушка из Воронежа взяла кредит и перевела все деньги мошенникам
Фирму в Воронежской области оштрафовали на 240 тысяч рублей за нарушение закона о коррупции
В Воронеже завершилась консервация Ротонды
С 4 по 5 июня в Воронеже будут ремонтировать 12 улиц
В Воронеже для лечение пациентов с коронавирусом привлекли ординаторов и студентов ВГМУ
Коронавирус добрался до администрации Семилук
Сотрудник воронежской управы заболел коронавирусом
В Воронеже будут судить охранника, искалечившего посетителя ночного клуба
Жительница Воронежской области, воровавшая продукты, пыталась дать следователю 1000 рублей, чтобы не заводили дело