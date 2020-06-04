Как под гипнозом: девушка из Воронежа взяла кредит и перевела все деньги мошенникам

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:53:42+03:00

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21-летняя жительница Воронежа оформила кредит, а после зачисления перевела 150 тысяч рублей мошенникам. Кажется, что такое можно сделать под гипнозом. Но нет, девушка послушно выполняла странные команды «банковской сотрудницы» по собственной воле.

Девушку, как водится, мошенники напугали мошенниками. Мол, на нее хотят оформить займ. А чтобы избежать этого, надо опередить преступников, и самой взять кредит. Чувствуете, что логика где-то потерялась?

Однако девушка согласилась, ее переключили якобы на кредитного специалиста, который и помог совершить ряд действий. В общем юная жительница Воронежа подарила мошенникам 150 тысяч рублей, а сама осталась в долгу у банка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Но как быстро удастся найти преступников?

ИСТОЧНИК KP.RU