2020-06-04T16:54:59+03:00
Происшествия

Фирму в Воронежской области оштрафовали на 240 тысяч рублей за нарушение закона о коррупции

Организация взяла на работу бывшего госслужащего и не сообщила об этом по месту его прошлой работы
Ярослав ИВАНОВ
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В Рамонском районе организацию оштрафовали на крупную сумму за нарушение закона о коррупции. Фирма взяла на работу бывшего сотрудника УФСИН России по Воронежской области. И не поставила в известность прежнее место его работы. Согласно закону, при приеме на работу бывшего государственного или муниципального служащего руководство обязано в десятидневный срок сообщить об этом по последнему месту его службы.

- Аналогичные нарушения допустила организация при трудоустройстве в 2018 году бывшего сотрудника ИФНС России по Советскому району Воронежа. Прокуратура района возбудила в отношении организации и руководства четыре административных дела о незаконном привлечении к трудовой деятельности бывших госслужащих. Фирму оштрафовали на общую сумму 200 тысяч рублей, а руководителя - на 40 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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