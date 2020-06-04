С 4 по 5 июня в Воронеже будут ремонтировать 12 улиц
Дорожники продолжают ремонт городских магистралей. Мэрия Воронежа сообщила об участках, на которых 4 и 5 июня планируются работы:
- на улицах 40 лет Октября и Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова) днём собираются поднимать горловины колодцев,
- на улице Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров) днем будут ремонтировать тротуары,
- на Беговой ночью будут вести работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона,
- на улице Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина) днём займутся устройством съездов, укреплением обочин,
- на Ленинградской ночью будут готовить установку бортового камня,
- на Майской (от дома №11 до дома №42) днём положат верхний слой асфальтобетона и обустроят остановочные площадки,
- в переулке Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина) днём поднимут горловины колодцев и установят бортовой камень,
- на улице Олифиренко (от Чудесной до улицы Дмитрия Горина) и на Чудесной (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко) днём обустроят съезды и укрепят обочины,
- на проспекте Революции ночью будут фрезеровать старое асфальтовое покрытие,
- на Ростовской днём будут фрезеровать асфальт.
Не паркуйте машины на участках работ.
ИСТОЧНИК KP.RU