С 4 по 5 июня в Воронеже будут ремонтировать 12 улиц

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:00:14+03:00

Автомобилистов просят не парковать машины в зоне дорожных работ

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Дорожники продолжают ремонт городских магистралей. Мэрия Воронежа сообщила об участках, на которых 4 и 5 июня планируются работы:

- на улицах 40 лет Октября и Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова) днём собираются поднимать горловины колодцев,

- на улице Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров) днем будут ремонтировать тротуары,

- на Беговой ночью будут вести работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона,

- на улице Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина) днём займутся устройством съездов, укреплением обочин,

- на Ленинградской ночью будут готовить установку бортового камня,

- на Майской (от дома №11 до дома №42) днём положат верхний слой асфальтобетона и обустроят остановочные площадки,

- в переулке Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина) днём поднимут горловины колодцев и установят бортовой камень,

- на улице Олифиренко (от Чудесной до улицы Дмитрия Горина) и на Чудесной (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко) днём обустроят съезды и укрепят обочины,

- на проспекте Революции ночью будут фрезеровать старое асфальтовое покрытие,

- на Ростовской днём будут фрезеровать асфальт.

Не паркуйте машины на участках работ.

ИСТОЧНИК KP.RU