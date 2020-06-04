В Воронеже будут судить охранника, искалечившего посетителя ночного клуба
До суда дошло дело воронежского охранника, искалечившего посетителя ночного клуба.
Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Чоповец приехал на вызов в ночной клуб на проспекте Революции - там сработала тревожная кнопка.
- На месте у охранника возник конфликт с посетителем клуба. Выходя за пределы своих полномочий, охранник ударил мужчину рукой в голову. Последний от удара упал с лестницы. Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в Центральный суд, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.
42-летнему мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU