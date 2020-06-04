2020-06-04T14:46:08+03:00
Общество

Воронежец на внедорожнике с иностранными номерами «насобирал» 86 штрафов

Раньше ему удавалось их избегать
Олег ИВАНОВ
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На днях полицейские провели в Воронеже профилактическое мероприятие «Чистый номер»: останавливали любителей заклеить, замазать или затереть цифры на номерах своих автомобилей, а также тех, кто ставит так называемые «шторки».

Останавливали и владельцев машин с иностранными регистрационными знаками, чтобы вручить им штрафы. Так, 28-летнему водителю автомобиля «БМВ-528» вручили 30 постановлений за административные правонарушения, на общую сумму 17000 рублей. Раньше он их не получал, так как его номера не российские. А водителю автомобиля «Шевроле Тахо», 48-летнему местному жителю, вручено 86 постановлений за административные правонарушения, на общую сумму 47000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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