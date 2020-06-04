Жительница Воронежской области, воровавшая продукты, пыталась дать следователю 1000 рублей, чтобы не заводили дело

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:02:27+03:00

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Следователи передают в суд уголовное дело 28-летней жительницы Россоши, обвиняемой в даче взятки. В начале апреля 2020 года женщина, уже привлекавшаяся за кражи, вместе с подельниками своровала продукты и спиртное из местных магазинов. Чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, дама пришла к следователю и пыталась дать ему тысячу рублей (а впоследствии и еще 19 тысяч) за то, чтобы он принял решение об отказе в возбуждении уголовных дел.

Следователь отдела полиции от получения взятки отказался. И дела завели не только о кражах, но и по поводу дачи взятки, его уже передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU