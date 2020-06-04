В пригороде Воронежа построят детский сад на 280 мест

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:21:16+03:00

Проект садика в Репном сделают за 4,5 млн рублей

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В микрорайоне Репное построят детский сад на 280 мест. На разработку проекта городские власти потратят 4,57 млн рублей - итоги тендера подвели 3 июня.

Комплекс будет включать двухэтажное здание садика с фасадами, напоминающими игрушечный городок, прогулочные, игровые и спортивные площадки, теневые навесы.

Проект адаптируют для маломобильных групп населения: будет обеспечен безбарьерный доступ в общее коммуникационно-рекреационное пространство детсада, а также в специализированные помещения для обслуживания малышей, для детских кружков и секций, медицинские, общие помещения с функциями коррекции и оздоровления детей.

Детсад будет рассчитан на 12 групп.

ИСТОЧНИК KP.RU