Более 200 воронежских предпринимателей, пострадавших от коронавируса, получили кредиты на зарплату
Более 200 воронежских предпринимателей получили кредиты на зарплату в период пандемии коронавируса. Эти средства помогут организациям, относящимся к пострадавшим отраслям, во время экономического спада, связанного с ограничительными мерами, сохранить штат сотрудников.
Максимальная сумма такого кредита определяется умножением числа работников (по данным Пенсионного фонда) на размер оплаты труда (исходя из МРОТ с учётом районного коэффициента и страховых взносов) и период кредитования.
Всего с начала пандемии за кредитами на зарплату обратились 729 воронежских предпринимателей, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.
ИСТОЧНИК KP.RU