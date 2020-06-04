Более 200 воронежских предпринимателей, пострадавших от коронавируса, получили кредиты на зарплату

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:04:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 200 воронежских предпринимателей получили кредиты на зарплату в период пандемии коронавируса. Эти средства помогут организациям, относящимся к пострадавшим отраслям, во время экономического спада, связанного с ограничительными мерами, сохранить штат сотрудников.

Максимальная сумма такого кредита определяется умножением числа работников (по данным Пенсионного фонда) на размер оплаты труда (исходя из МРОТ с учётом районного коэффициента и страховых взносов) и период кредитования.

Всего с начала пандемии за кредитами на зарплату обратились 729 воронежских предпринимателей, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

ИСТОЧНИК KP.RU