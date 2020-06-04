2020-06-04T12:05:10+03:00
Звезды

В Воронеже завершился фестиваль «Лето вместе с Комсомолкой»

За три дня наши эфиры посмотрели более 25 тысяч человек
Кирилл Мишин
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"Лето вместе с Комсомолкой" - ДЕНЬ 3. МАСТЕР-КЛАССЫ..

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3 июня прошел заключительный день online-фестиваля «Комсомольской правды в Воронеже». Трансляцию в нашей группе «Вконтакте» открыл Шеф-повар Роман Штанько. В прямом эфире он приготовил блюда из мяса и рыба. После чего для зрителей прошли детские мастер-классы по шитью и рисованию. Закончилось «Лето вместе с Комсомолкой» лекцией от косметолога Aravia Professional, во время который воронежцам рассказали, как правильно подобрать уход за кожей лица.

Трансляцию последнего дня фестиваля просмотрели более пяти тысяч человек. Всего с 1 по 3 июня эфиры увидели больше 25 тысяч жителей Воронежа.

Партнерами проекта стали сеть гипермаркетов «Офисмаг», «АнтиСуши», барбершоп BigBro, сеть книжных магазинов «Амиталь» и фестиваль Тайны Усадьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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