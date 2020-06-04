В Воронеже банда бутлегеров заплатит 1,4 млн штрафов

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:06:33+03:00

Спиртное на полмиллиона и три машинны, на которых перевозили поддельный алкоголь, конфисковали

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В Воронеже осудили участников организованной преступной группы, сбывавшей поддельный алкоголь.

Трое мужчин (26, 29 и 34 лет) организовали продажу поддельного спиртного в крупных масштабах. Банда бутлегеров с сентября 2018 года по январь 2019 года приобретала у неустановленных лиц и привозила на личном автотранспорте немаркированный алкоголь в Воронеж. Полицейские конфисковали поддельное спиртное известных брендов на общую сумму почти полмиллиона рублей.

Железнодорожный суд оштрафовал подельников на суммы от 400 тысяч до 500 тысяч рублей, в общей сложности - на 1,4 млн рублей. Автомобили «ВАЗ-2114», «ВАЗ-2107» и «Киа Рио», на которых перевозили фальсификат, конфисковали в пользу государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU