2020-06-04T11:29:32+03:00
Происшествия

"Дистанционному директору" не удалось обмануть воронежских ветеринаров

Аферист пытался выманить 50 тысяч у клиники, но на телефоне был бдительный сотрудник
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Бдительный сотрудник ветеринарной клиники не позволил выманить 50 тысяч рублей дистанционному аферисту. В июне 2019 года на телефон ветеринарки позвонил якобы «директор» и потребовал передать ему с водителем такси 50 тысяч рублей на срочные расходы. Однако собеседник прервал разговор.

До этого на удочку дистанционного лже-директора попались четыре воронежские фирмы. На них дистанционный мошенник заработал более 100 тысяч рублей, пока его не поймали.

35-летний житель Ростовской области, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и грабеж, придумал необычную схему мошенничества. Аферист под видом сотрудника администрации обзванивал организации и выяснял данные руководителей. Потом звонил по телефону администратору фирмы, представлялся руководителем данной организации, уточнял, сколько денег в кассе. Затем ссылался на необходимость срочной оплаты вымышленных услуг и приказывал отдать деньги водителю такси, который вот-вот приедет в офис. Сотрудники организаций выполняли требования лже-директора и передавали различные суммы таксистам. Мошенник просил таксистов перевести ему полученные деньги на банковские карты. Так мошенник обманул четыре фирмы. Но вот с ветеринарами «пролетел».

ИСТОЧНИК KP.RU

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