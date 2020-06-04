2020-06-04T09:58:36+03:00
Общество

У "Лады гранта" на трассе под Воронежем взорвалось колесо

Водителю помогли сотрудники ГИБДД
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

2 июня на автодороге «Воронеж-Тамбов-Малая Приваловка» в Верхнехавском районе у «Лада Гранта» во время движения взорвалось заднее левое колесо. Водителю, следовавшему в сторону села Верхняя Хава, пришлось двигаться на неисправном колесе, потому что никто из автомобилистов не останавливался помочь бедолаге.

В итоге на помощь пришли сотрудники ГИБДД, увидевшие перекошенный на одну сторону автомобиль с включенной аварийкой. 49-летний житель Новоусманского района рассказал инспекторам, что у него не оказалось запасного колеса, никто из проезжающих мимо автолюбителей не останавливался, поэтому он принял решение медленно двигаться до пункта назначения. Госавтоинспекторы поставили на "Гранту" запаску из патрульного автомобиля. После этого водитель доехал до ближайшего автосервиса, где произвел ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трое воронежских студентов получили именную стипендию от Tele2
Более 200 воронежских предпринимателей, пострадавших от коронавируса, получили кредиты на зарплату
Следователи разберутся, почему трое воронежских сирот не могут получить законное жилье
В Воронежской области к 4 июня еще 28 человек выздоровели от коронавируса
В Воронежской области благодаря ЭКО в 2020 году родилось уже 154 ребенка
В Воронеже ищут подрядчика на проект реконструкции пешеходной части проспекта Революции
Главу администрации Семилукского района Воронежской области переизбрали на новый срок
В Воронеже завершился фестиваль «Лето вместе с Комсомолкой»
В Воронеже банда бутлегеров заплатит 1,4 млн штрафов
"Дистанционному директору" не удалось обмануть воронежских ветеринаров
В Воронежской области прокуратура оспорила закрытие уголовного дела экс-директора мясокомбината, застрелившего водителя
В воронежском Дивногорье появится «Дивноленд»
Воронежец заработал на прописке мигрантов 114 тысяч рублей
В Воронежской области уменьшилось количество коек для лечения коронавирусников
У "Лады гранта" на трассе под Воронежем взорвалось колесо
В Воронеже изменили маршрут одного из автобусов
Еще 105 воронежцев заразились коронавирусом на 4 июня