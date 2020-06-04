У "Лады гранта" на трассе под Воронежем взорвалось колесо

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:58:36+03:00

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2 июня на автодороге «Воронеж-Тамбов-Малая Приваловка» в Верхнехавском районе у «Лада Гранта» во время движения взорвалось заднее левое колесо. Водителю, следовавшему в сторону села Верхняя Хава, пришлось двигаться на неисправном колесе, потому что никто из автомобилистов не останавливался помочь бедолаге.

В итоге на помощь пришли сотрудники ГИБДД, увидевшие перекошенный на одну сторону автомобиль с включенной аварийкой. 49-летний житель Новоусманского района рассказал инспекторам, что у него не оказалось запасного колеса, никто из проезжающих мимо автолюбителей не останавливался, поэтому он принял решение медленно двигаться до пункта назначения. Госавтоинспекторы поставили на "Гранту" запаску из патрульного автомобиля. После этого водитель доехал до ближайшего автосервиса, где произвел ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU