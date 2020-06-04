Воронежская филармония проведет расследование «Сальери VS Моцарт»

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:40:51+03:00

Изменить размер текста: A A

5 июня в рамках совместного проекта филармонии и ВГУ «Музыка лечит» пройдёт «расследование» «Сальери VS Моцарт». У композиторов были причины неприязненно относиться друг к другу: оперы Сальери имели гораздо больший успех, чем оперы Моцарта, да и император Иосиф II предпочитал назначать на придворные должности итальянца. Соперничество Моцарта и Сальери стало предметом вдохновения для поэтов, композиторов, драматургов, кинематографистов разных эпох: одной из маленьких трагедий Пушкина, оперы Римского-Корсакова, пьесы Питера Шеффера и оскароносного фильма Милоша Формана.

Так кто же они: коллеги или соперники? У кого на самом деле было больше поводов для зависти? Что послужило основой исторического мифа? Где в этой легенде правда, а где вымысел? К разговору о музыке и взаимоотношениях двух композиторов-современников предлагает присоединиться дирижер Игорь Вербицкий.

Встреча состоится 5 июня в 18.00 на платформе Zoom. Ссылка на регистрацию: https://docs.google.com/forms/d/1KE4Z-9wLUr4txM5lbepwlRar27SI-i4j-phFIWNpZ50

ИСТОЧНИК KP.RU